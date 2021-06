Lakedance eerste grote festival dat doorgaat, toegang voor 20.000 man alleen met negatieve test

EINDHOVEN/BEST - Dancefestival Lakedance is op zaterdag 7 augustus het eerste grote festival in de regio Eindhoven dat doorgaat. Dat maakte organisator First Vision vrijdag bekend op haar social media-kanalen. Volgens organisator Jochem van Pelt is het festival uitverkocht.