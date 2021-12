Lamgeslagen horeca sluit massaal de deuren in Eindhoven en Helmond: kosten zijn vaak hoger dan opbrengsten

Van Abbemuseum wil toch officieel onderzoek naar herkomst ‘roofschil­de­rij’ Jan Sluijters, joodse familie verontwaar­digd

EINDHOVEN - Het Van Abbemuseum wil officieel onderzoek naar de herkomst van een schilderij van Jan Sluijters dat in de oorlog waarschijnlijk is gestolen van een joodse familie. Het Eindhovense museum schrijft dat in een brief aan demissionair minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur), tot frustratie van de nazaten.

3 december