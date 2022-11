Laten mensen de auto staan als de bus gratis is? Eindhoven gaat het onderzoeken

Deze appartemen­ten worden ‘snel’ gebouwd in de fabriek en landen in de Eindhoven­se Mascagni­straat

EINDHOVEN - Snelbouw uit de fabriek. Dat zijn de 89 appartementen die corporatie Woonbedrijf gaat bouwen in de Mascagnistraat in Gestel. Het is het eerste appartementenproject in Eindhoven volgens het WoonST-concept.

8 november