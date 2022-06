Leden van het Eindhovens Studentencorps gingen voortaan naar de stationskapper. Wie weet meer over deze foto uit 1960?

‘Heerlijk­heid Sterksel? Een failliete boel is een betere omschrij­ving’

STERKSEL - Zachte bestrating op de speelplaats buiten, speciale vloeren in de school zelf en bescherming voor de radiatoren. Maatregelen om de val van jeugdige patiënten zoveel mogelijk te breken. Het waren in 1957 bijzondere noviteiten die werden genoemd bij de opening van de Titus Brandsmaschool die onderdeel was van Huize Providentia, een instelling voor epileptici in Sterksel.

18 juni