Leerlingen basisschool De Troubadour ontdekken hun nieuwe veilige schoolroute tijdens ‘buurtsafari’

EINDHOVEN - Een veilige, beweegvriendelijke schoolomgeving, dat is wat ieder kind wil. Bij basisschool De Troubadour aan de Maria van Bourgondiëlaan in Eindhoven werd gisteren de proef ‘Veilige Schoolroute’ afgerond. Het is een initiatief van de Fietsersbond, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de gemeente Eindhoven.

Gisteren kregen 120 leerlingen van basisschool De Troubadour een toelichting op het project. Ze gingen samen met Wethouder Stijn Steenbakkers, hun juffen en meesters en medewerkers van de Fietsersbond op ‘buurtsafari’. Met een grote kaart in de hand gingen ze kijken wat er de afgelopen tijd veranderd is in de omgeving van de school en om feedback te geven op wat er misschien nóg beter kan.

Afgesloten voor gemotoriseerd verkeer

Een van de maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren, is dat de kruising van de Maria van Bourgondiëlaan en de Anna van Engelandstraat is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Alleen fietsers kunnen hier nu door. Dit zorgt ervoor dat er geen doorgaand autoverkeer meer is die langs de school komt. Verder is de kiss-and-ride zone voor ouders die hun kind afzetten verplaatst naar buiten de schoolzone.

De kinderen ontdekten tijdens de ‘buurtsafari’ dat, ondanks de afsluiting van de kruising, er auto's via het grasveld rijden om de afsluiting te ontwijken. Dat was voor hen meteen een punt van aandacht die ze graag bij de wethouder onder ogen wilden brengen. Tijdens de nabespreking in de klas zagen ze dan ook hun kans schoon.

Quote We zouden het hier zo kunnen veranderen dat mensen niet meer over het gras kunnen rijden Stijn Steenbakkers, wethouder

Nils: „Kunt u daar nou iets aan doen, meneer Steenbakkers?” Steenbakkers: „Jazeker, ik vind dit een belangrijk punt en ik wil dat dan ook graag onder de aandacht brengen van de burgemeester en de andere wethouders. Binnen een redelijke termijn zouden we hier het een en ander zo kunnen veranderen dat mensen niet meer over het gras kunnen rijden.”

Juf Nicole geeft les aan groep 7. „De uitleg die de kinderen vandaag hebben gekregen was duidelijk. De ‘buurtsafari’ maakte de informatie die ze hadden gekregen inzichtelijk. Je merkte dat, toen ze door de wijk liepen, anders keken naar hun omgeving”, zegt ze.



Fietsgeluk

Arjan Klinkenberg, projectleider bij de Fietsersbond: „Als kind op de fiets naar school kunnen gaan is heel belangrijk! Want fietsen is goed voor de gezondheid. En het is schoon, er komen geen uitlaatgassen in de lucht. Maar het moet natuurlijk wel veilig zijn. We gunnen niet alleen jullie, maar iedereen ‘fietsgeluk’.”

Op de vraag of de kinderen weten wat ‘fietsgeluk’ is, steekt Malik zijn vinger op. „Ik denk dat dat betekent dat je niet omvalt als je fiets. Dat lijkt mij wel een gelukje.”