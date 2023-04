Leerlingen basisschool in Aalst mogen niet meer in bos spelen: 16-jarig meisje werd op bospad achtervolgd door man

Column Een oud mens, je was er al een als je studietijd erop zat

De 12-jarige legde het zaterdagmiddag zonder blikken of blozen uit. ,,Het is een theatervoorstelling voor oude mensen die wij laten zien hoe we omgaan met sociale media.” Zij was net met een verhit snoetje - de show zat erop - en een bos bloemen in de buurt van mijn tafeltje in theatercafé Pand P in Eindhoven komen staan. Ik had het allemaal gemist, wat zij daar in de zaal boven gebracht hadden.