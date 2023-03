Lekker! Dit wokrestaurant zit nu in Eindhoven

Aziatisch streetfood

Eerder kondigden we de komst van Wok To Go al aan op indebuurt Eindhoven. De verwachte opening van het wokrestaurant was eigenlijk in oktober 2022, maar nu zit de zaak er dan echt. Ben je van plan om hier een wokmaaltijd te eten of af te halen? Dan moet je nog even geduld hebben. Wok To Go is tijdelijk alleen open voor bezorging, zo staat op het raam van het restaurant. Online bestellen kan wel gewoon.