Lekker naar buiten zonder coronaregels, al is de 1,5 meter soms een blijvertje: ‘Klanten vinden dat prettig’

Meer fatsoen, makkelijk gezegd maar nu moet de Eindhoven­se gemeente­raad het nog laten zien

EINDHOVEN - Na vier grimmige jaren in de Eindhovense gemeenteraad keert het fatsoen de komende jaren weer terug. Dat is tenminste de unanieme hoop van de nieuwe raad die donderdagavond voor het eerst bijeen was tijdens de duidingsavond over de afgelopen verkiezingen.

25 maart