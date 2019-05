Lenny Kuhr 50 jaar na De Troubadour: ‘ik was plaatsvervangend zenuwachtig voor Duncan’

De geboren Eindhovense toert momenteel door Nederland met werk van haar nieuwe album ‘Het lied gaat door’. Normaal gesproken speelt ze haar winnende songfestivalnummer De Troubadour uit 1969 niet eens. ,,Alleen in Eindhoven zijn we er twee maanden geleden de show mee begonnen, toen het op de dag af vijftig jaar geleden was dat ik het Songfestival won.” Op de avond van Duncan Laurence koos ze voor diezelfde duik in het verleden. De rode jurk die ze in Madrid droeg, kreeg opnieuw een prominente plek op het podium. ,,De show begon met de aankondiging zoals die toen in Spanje klonk. Dan hoor je mijn naam, en het Eurovisiemuziekje. Toen had ik wel plaatsvervangende zenuwen voor Duncan, moet ik zeggen. Die herinnering aan toen is toch diep ingesleten. We hebben hem met de hele zaal nog succes gewenst.”