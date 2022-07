Leo en Riek Mikkers 65 jaar getrouwd en altijd trouw aan Stratum gebleven

De complete familie hangt aan de wand in de gang. De foto is vijf jaar geleden gemaakt, bij hun diamanten bruiloft. Riek wijst ze één voor één aan, toont zich een trotse oma. Leo zit nog binnen, met een slangetje in de neus gekoppeld aan de zuurstofmachine in de keuken. Als de koffie is ingeschonken, komen de verhalen los.

Spitse vingers

Over zijn ouderlijk huis aan de Geraniumstraat. ,,Nee, niet mijn geboortehuis, want ik kwam ter wereld in het Binnengasthuis aan de Vestdijk. Mijn moeder had geen zog en de nonnen wilden me niets geven, zodat ik altijd op mijn vingers lag te zuigen.” Toen Riek hem leerde kennen, had hij nóg van die spitse vingers, vertelt ze.

Quote Riek was een mooi meisje. En slank, maatje 34 Leo Mikkers

Zij woonde op de Broek in Veldhoven waar nu de Dorpsstraat is en werkte als typiste op het kantoor van een sigarenfabriek in Zeelst. Hun ouders kenden elkaar, dus Leo en Riek hadden elkaars in hun kindertijd wel eens gezien, maar de vonk sloeg pas later over. Leo had al een vriendin. ,,Maar Riek was een mooi meisje. En slank, maatje 34!”

Na de gang naar het stadhuis op 4 juli 1957 kreeg zij haar ontslag. Later is ze nog terug gevraagd, maar ze bedankte voor de eer. Het kerkelijk huwelijk werd ingezegend op 30 juli, wat ze zelf zien als de trouwdatum. Hij werkte al als meester op een school in de Geldropse wijk Braakhuizen, later werd hij onderwijzer in het Genderdal. De naam van de school is hem ontschoten, maar het was vlak bij de moderne kerk aan het Brucknerplein. ,,Nadat ik stopte in 1979 werd het ‘leraar’ en nu heet het ‘docent’.”

Gek van de vragen

Dat stoppen was op doktersadvies vanwege hartklachten. ,,De leerlingen mochten zelf hun tempo bepalen. Om de haverklap stond er een aan mijn bureau met een vraag. Ik werd er gek van!” Toen waren ze al verhuisd, na twaalf jaar te hebben ingewoond bij zijn ouders. Naar een paar straten verderop, ook in Stratum.

Verhalen over vakantie komen naar boven. Half Europa hebben ze gezien. Dat reizen begon bij beiden al vroeg. In 1954 is zijn met de trein naar Lourdes geweest. Hij zat bij de Voortrekkers en mocht met het Tivolikoor met de bus naar Rome, waar ze bij de paus op audiëntie gingen.

Pools weeshuis

Zij heeft gebreid. ,,Weet je dat de halve Balkan met haar mutsen en sjaals rondloopt?” zegt Leo. ,,Laatst zagen we een foto van een Pools weeshuis, ik herkende meteen wat ze aanhadden.” Hij leest veel. ,,Liever facts dan fiction.” Dan komt zijn dagboek op tafel. In een groot schrift houdt hij elke dag bij, in het Frans nog wel en in een handschrift dat de liefde voor het schrijven verraadt. Met straks een verslag van de feestdag op zaterdag.