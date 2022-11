Leren ‘breaken’ bij The Floor Is Yours, ‘kids inspireren is het mooiste dat er is’

EINDHOVEN - De finale hebben ze niet gehaald, maar de ‘kids’ van The Floor Is Yours hebben tijdens de City vs. City-battle wel heel veel plezier gehad. ,,Ze vonden het geweldig”, volgens breakdanceleraar Daan Dekkers (26).

‘Die kids’ zijn in dit geval de leerlingen in het project The Floor Is Yours (TFIY), dat weer een onderdeel is van de Nederlandse Breaking League. Kinderen kunnen in elf verschillende steden, waaronder Eindhoven, gratis kennismaken met ‘breaking’ en alles wat daaromheen hangt. In tien weken werken ze toe naar de wedstrijd City vs. City, waar ze tegen elkaar ‘battelen’. Deze vond zondag plaats in de Maaspoorthal in Den Bosch.

,,Zo’n battle is heel leerzaam. Ze leren incasseren, vallen en opstaan, maar ook hun arrogantie onder controle houden. Zeker zo belangrijk.’’

Persoonlijke skills ontwikkelen

TFIY is als project opgezet door het Jeugdfonds Sport & Cultuur. In eerste instantie begonnen in vijf verschillende steden, waaronder in Eindhoven bij Area 51. Het bestaat nu vijf jaar, met geld uit verschillende subsidiepotjes van onder andere het Prins Bernhard Cultuur Fonds.

Jongeren van 6 tot 18 jaar krijgen de mogelijkheid om te dansen, deel uit te maken van een groep en hun persoonlijke vaardigheden en skills te ontwikkelen.

Een ander onderdeel is Teach the Teacher, om dansdocenten te stimuleren les te geven. Des te meer kinderen kunnen meedoen en dat past helemaal in het kader van meer bewegen.

Quote Moves zijn tof, maar muzikali­teit en originali­teit zijn in mijn stijl leidend Daan Dekkers, The Floor Is Yours

Niet elk kind wil op hockey of voetbal, maar misschien wel dansen. Dekkers: ,,Kinderen leren op deze manier ook subculturen kennen. Het is niet een bepaald type kind dat hier komt, maar uit alle lagen van de bevolking. De meesten zijn wel al heel sociaal, durven iets. Soms moet je ze even over de streep trekken, maar dan moet het wel vanzelf gaan.’’

Vooral ook echt dansen

Docenten leren de kinderen een basis van de verschillende onderdelen binnen breakdance: top-rock (ook wel staand dansen), get-downs, Footworks (six-step als voorbeeld), freezes (baby freeze als voorbeeld) en powermoves (backspin als voorbeeld).

Dekkers: ,,Zelf leer ik mijn leerlingen niet alleen moves maar vooral om écht te dansen, op de muziek. Moves zijn tof, maar muzikaliteit en originaliteit zijn in mijn stijl leidend.’’

Sommige kids komen vol bravoure binnen, andere schoorvoetend. Het is ook nogal wat als er zo’n stoere hiphopjongen hen op staat te wachten bij de eerste les. ,,Het mooiste is als ze met een brede lach weer naar huis gaan’’, volgens Dekkers. Hij danst zelf al sinds zijn 8ste jaar en is heel hard gaan trainen toen hij bij een International Breakdance Event was. Hij zag een battle tussen twee continenten. Dat waren de B-Boys en dat wilde hij ook.

Sport of kunst

Dekkers geeft niet meer de hele week les, maar dat heeft hij wel gedaan. Nu ‘hij wat ouder is’ richt hij zich meer op de bestuurlijke kant van de breakdance. ,,Maar het is heel leuk om te doen. Geweldig als je die kids kunt inspireren.’’

Of er meer kinderen op ‘breaking’ willen nu het een Olympische sport wordt? Dekkers: ,,Nu nog niet, maar het zal ongetwijfeld hard gaan lopen als het op tv wordt uitgezonden. Dan zal het ook anders worden. Want is breakdance sport of een kunstvorm? Die discussie is er altijd. Ik denk beide.’’

Volledig scherm Leraar Daan Dekkers (links vooraan) met zijn team van The Floor Is Yours bij de City vs. City.