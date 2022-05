Les misérables in september 2023 te zien in het Parktheater

EINDHOVEN - Wie kent de klassiekers zoals ‘mijn droom' en ‘hoor het zingen op de straat’ nu niet? De musical Les Misérables keert na jaren weer terug op het Nederlandse toneel, óók in Brabant. De musical is in september 2023 te zien in het Parktheater in Eindhoven.

De musical zal spelen op 20 september tot en met 1 oktober. De musical, gebaseerd op de roman van Victor Hugo, vertelt het verhaal over Frankrijk in een tijd van armoede, onrust en oneerlijkheid. Het is een van de grootste musicalproducties ooit in Nederland. Er zijn minimaal vijftien trailers nodig om alle decorstukken naar Nederland te krijgen. De cast zal bestaan uit zeker veertig mensen. De musical zal eerst te zien zijn in het Carré, voordat het langs theaters door heel Nederland trekt. De musical reist daarna ook door naar het Chassé Theater in Breda.

De hoofdrol van Jean Valjean is volgend jaar weggelegd voor Milan van Waardenburg. Freek Bartels (oorspronkelijk uit Tilburg) speelt de inspecteur Javert. In 2008 speelde Bartels al de rol van Enjolras, de studentenleider. Ook Vajén van den Bosch (Eponine), Channah Hewitt (Fantine), Ellen Pieters (Madame Thenardier), Mark Roy Luykx (Enjolras) en Sem Gerritsma (Cosette) zijn te zien.

Lees alles over de musical cast onder deze video.

De eerste Nederlandstalige versie was in 1991 te zien in het Carré en in het Circustheater in Scheveningen. Onder andere Henk Poort, Simone Kleinsma en Paul de Leeuw maakten toen onderdeel van de kast. In 2008 kwam de musical terug en reisde ruim een jaar lang door het land. De rollen waren toen weggelegd voor René van Kooten, Jamai Looman en Nurlaila Karim.

Van Maastricht tot aan Groningen

‘De voorstelling, met een cast van veertig personen, een groot live orkest en een enorm en imposant decor dat met maar liefst vijftien trailers wordt vervoerd is straks van Maastricht tot aan Groningen te zien’, laten producenten Ruud de Graaf en Hans Cornelissen weten in een persbericht. ‘Dat is bijzonder te noemen voor een productie van deze omvang, maar op deze manier krijgt het publiek de mogelijkheid om ook relatief dicht bij huis van deze legendarische musical te kunnen genieten.’

De kaartverkoop start vandaag.

Volledig scherm De cast poseert na een persconferentie van Ruud de Graaf en Hans Cornelissen in Koninklijk Theater Carre. © ANP



Kijk hier naar onze meest bekeken video's