‘Let op, hier groeien huizen!’, ligt de toekomst van Brabantse boeren in de bouw?

Fantasie­vol­le interpreta­ties van De Nachtwacht in Van Abbe te bewonderen: ‘Schilderen maakt iets los bij mij’

EINDHOVEN - Wat is jouw interpretatie van Rembrandts De Nachtwacht? Die vraag kregen totaal uiteenlopende Eindhovense inwoners die creatief bezig zijn. In een samenwerking tussen CKE, HK1 en het Van Abbe maakten meer dan negentig deelnemers beeldend werk. Vanaf vrijdag 24 maart is er een expositie in het Van Abbemuseum.