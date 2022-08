Levende doodskist niet meer alleen voor de happy few, maar voortaan gewoon bij Dela te koop

De kist van Loop Biotech voelt aan als een korst van camembert en is bekleed met mos. Hij is gemaakt van paddenstoelen, levend materiaal, waardoor onder de grond niet alleen het lichaam vergaat, maar ook de kist. De bodem wordt er vruchtbaar van en laat dus helemaal geen voetafdruk achter. Zo is de circle of life weer rond, en wordt er letterlijk leven teruggegeven aan de aarde. In tegenstelling tot bok gebruik van houten, gelakte kisten. ,,Het is bizar dat we bomen laten groeien in het buitenland, hierheen halen, er kisten van maken en deze vervolgens opstoken of in de grond stoppen”, vertelt Eindhovenaar Bob Hendrikx, de man achter de duurzame doodskist.