Lezers stellen live vragen aan specialisten Catharina Eindhoven: ‘Krijg je longkanker van de houtkachel?’

Woonzorg­cen­trum Antonius in Eindhoven in andere handen

16:34 EINDHOVEN - Woonzorgcentrum Antonius in Acht van Zorggroep Sint Maarten komt in handen van de Eindhovense bedrijven Sint Annaklooster en Wooninc. Maandag is de koopovereenkomst getekend in een bomvolle ontmoetingsruimte van Antonius in bijzijn van bewoners, personeel en vrijwilligers.