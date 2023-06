Lezing Joseph Oubelkas in dorpshuis De Schammert

INTERVIEW Hoe het leven van de bij PSV opgeleide Jenson Seelt ineens een prachtige wending krijgt in Sunderland: ‘Ze zien het hier in mij zitten’

Zijn Instagram-pagina ontplofte gistermiddag, alsof hij in een wedstrijd tien keer had gescoord. Jenson Seelt maakte bekend dat hij vanuit PSV naar Sunderland vertrekt en met die club wil werken aan een droom. ,,Dit is een schitterende kans om iets moois te bereiken.”