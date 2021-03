Lichte afname werkloosheid Brabant

Eind vorige maand telde de Noord-Brabant 42.300 WW-uitkeringen. Hoewel dat er minder zijn dan in januari, zijn het er nog altijd 15 procent meer dan in februari vorig jaar. De coronacrisis laat zijn sporen na op de arbeidsmarkt en vooral in de zorg is dat volgens gegevens van het UWV zichtbaar. Het beeld is tweeledig; ziekenhuizen kampen aan de ene kant met een tekort aan verpleegkundigen voor de acute zorg van corona patiënten. Maar aan de andere kant is noodgedwongen een deel van de planbare zorg afgeschaald. Ook tandartsen, fysiotherapeuten hebben als gevolg van de maatregelen minder zorg kunnen bieden en huisartsen zagen een daling van het aantal consulten. In de ouderenzorg, bij dagbesteding zijn activiteiten geschrapt. Dat alles samen zorgde ervoor dat de banengroei begin vorig jaar werd afgeremd, maar vanaf het derde kwartaal nam het aantal banen weer toe. Prognoses van UWV voor dit jaar gaan uit van een verdere groei van de werkgelegenheid in de zorg.