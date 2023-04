Lijnbus brandt volledig uit in woonwijk in Eindhoven, passagiers en chauffeur veilig uitgestapt

Fietspaden in centrum Eindhoven beschadigd door hoogwerker, gemeente neemt maatrege­len

EINDHOVEN - Op diverse rode fietspaden in de Eindhovense binnenstad is de afgelopen weken schade ontstaan, doordat een zware hoogwerker eroverheen had gereden. Dit is onder meer het geval op de Emmasingel, ter hoogte van de Bruine Heer, waar de randen van de rood geasfalteerde paden zijn afgebrokkeld.