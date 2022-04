Lintje maakt veel los bij Eindhovense advocate González Pérez die toeslagenaffaire aan het licht bracht: ‘Komt niet alleen mij toe’

Frustra­ties bij woningzoe­ken­den over afwijzin­gen en onduide­lijk­he­den in selectie­pro­ce­du­res

HEEZE-LEENDE - ‘Helaas dienen wij u mede te delen dat u op dit moment niet als gelukkige uit de bus bent gekomen voor een van onze nieuwbouwwoningen’. Het is voor veel woningzoekenden elke keer weer even slikken: ‘weer niet’. De selectieprocedures zijn niet altijd even helder. En dat leidt regelmatig tot scheve situaties.

23 april