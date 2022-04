Lintjesregen 2022: alle gedecoreerden in Zuidoost-Brabant per gemeente op een rijtje

HELMOND/EINDHOVEN - Van mantelzorger tot motorcrosser, van buurtbuschauffeur tot bestuursvoorzitter. De lintjesregen van 2022 is weer neergedaald in Zuidoost-Brabant. Maar liefst 132 lintjes zijn deze dinsdagochtend opgespeld. Althans, niet allemaal lijfelijk, want sommige gedecoreerden zijn telefonisch ingelicht over de eer die hen te beurt is gevallen.

In onze regio is Helmond de koploper, met 14 lintjes. Dan volgt Eindhoven (12) op de voet gevolgd door Gemert-Bakel met 11 lintjes. In Bergeijk, Reusel-De Mierden en Son en Breugel hoeft de burgemeester niet te haasten. Daar zijn er respectievelijk 1, 2 en nog eens 2 mensen in het zonnetje gezet.

Meer lintjes

Na Zuid-Holland, regende het in onze provincie dit jaar de meeste lintjes. 544 Brabanders mogen zich vanaf vandaag lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Vorig jaar kregen lag het aantal lintjes iets lager dan dit jaar. Toen kregen 2.832 mensen in Nederland een lintje. Dat was ook minder dan de 3.060 in 2020 en de 2.858 in 2019.

Onderstaand zijn (zodra beschikbaar) links naar verhalen over de gedecoreerden per gemeente te vinden. Dit overzicht wordt in de loop van de middag steeds weer aangevuld.

Gedecoreerden per gemeente:

Asten - Bergeijk - Best - Bladel

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.