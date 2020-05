Liquidatie van Toon: op zoek naar de moordenaar in de Renault Clio

EINDHOVEN - Viviana maakte eigenhandig de klassieke Mercedes schoon waarin haar vader Toon in april 2018 werd geliquideerd. Ze voelde de glassplinters in de hoofdsteun en zag ondanks zijn vele kogelwonden verrassend weinig bloed. Waarom wilde ze die verschrikkelijke klus zelf doen? De vraag verrast haar, alsof ze er toen niet over na hoefde te denken. Dan aarzelend: ,,Papa wilde een dochter die een beetje hard was. Dus het was een ode aan mijn vader, of zo.”