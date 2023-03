LIVE | De bal rolt weer op de amateurvelden, volg hier de verrichtingen van je favoriete amateurclub

Domweg gelukkig in Geldrops ‘bejaarden­huis’ De Paladijn; Geen schema’s en rapporten, bewoners bepalen zelf wat ze willen doen

GELDROP - Niet het rooster voor de zorgverlening of het activiteitenschema bepalen er de dagelijkse gang van zaken. In De Paladijn in Geldrop, het nieuwe kleinschalige wooncomplex voor ouderen met beginnende dementie, zijn het de bewoners zelf die aangeven waar ze die dag zin in hebben. Of niet.