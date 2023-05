LIVE eredivisie | PSV krijgt na aardige start steeds meer weerwerk van Sparta

VOORBESCHOUWING PS­V-trai­ner Van Nistel­rooij mist Hazard tegen Sparta en wil scherpte: ‘We hebben zó hard gewerkt om in deze positie te komen’

PSV kan zaterdagavond op Het Kasteel niet beschikken over aanvaller Thorgan Hazard. De vleugelspeler heeft een tik op de enkel gehad in het duel met Ajax van afgelopen zondag en is niet inzetbaar. Daarnaast zijn Ismael Saibari, Armando Obispo en Mauro Júnior nog niet fit. Tevens is Ibrahim Sangaré geschorst, waardoor trainer Ruud van Nistelrooij weer een beroep moet doen op Érick Gutiérrez.