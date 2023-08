LIVE eredivisie | PSV ontsnapt, maar maakt na rust tóch het verschil: De Jong zorgt voor ruimere marge

VERSLAG Jong PSV verdedigt slecht en krijgt een flink pak slaag in Oss

Het was een beroerde avond voor Jong PSV, vrijdagavond in Oss. Op de plek waar het beloftenteam de afgelopen jaren al zo vaak punten liet liggen, ging het weer mis. In het Osse Kuipje kon de thuisploeg vooral het eerste halfuur een paar keer als een mes door de boter gaan. Het leidde tot een flink pak slaag.