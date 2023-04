LIVE eredivisie | Uitblinker Luuk de Jong leidt dominant PSV naar voorsprong op futloos Ajax

Parkeer­kaart­je bij Eindhoven Airport fors duurder, zelfs Schiphol is nu goedkoper

EINDHOVEN - Een goedkope vlucht vanaf Eindhoven Airport is in no time geboekt. Maar het stallen van je auto zorgt vaak voor een financiële domper. Het wordt er dit jaar niet beter op: de parkeertickets zijn flink duurder geworden.