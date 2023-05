LIVE eredivisie | Zege op Fortuna Sittard brengt PSV dicht bij ticket voorronde Champions League

PSV is al dertien wedstrijden op rij ongeslagen in de eredivisie. Bij een overwinning op Fortuna Sittard hebben de Eindhovenaren de tweede plaats, wat recht geeft op een ticket voor de voorronde van de Champions League, voor het grijpen. Slaagt de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij in die missie? De aftrap in het Philips Stadion is om 20.00 uur, via ons liveblog blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen.