LIVE | FC Eindhoven weet bij Jong AZ het verschil nog niet te maken

Burgemees­ter Dijssel­bloem mengt zich niet in discussie over schrappen bluswagen vrijwilli­gers: ‘Dit is niet aan mij’

EINDHOVEN - Hij had begrip voor hun teleurstelling maar ook burgemeester Jeroen Dijsselbloem gaat niet in tegen het besluit om de tankautospuit van de vrijwillige brandweer in Eindhoven niet meer in te zetten. ,,Dat is ook niet aan mij”, stelde hij deze week in de vergadering van de gemeenteraad. Dit na vragen van de VVD.