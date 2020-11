LIVE: Glow 2020 verrast en brengt het grootste lichtkunstwerk ter wereld

Zittenblij­ven of niet? Dat hangt soms af van de grillen van de leraar

10 november EINDHOVEN - Of je op school blijft zitten of toch overgaat? Te vaak hangt dat af van de grillen en sentimenten van de leraar. Uit onderzoek blijkt dat er soms zelfs met handopsteken beslist wordt of een leerling overgaat. ,,Dat komt nog te vaak voor”, zegt onderzoekster Janneke Sleenhof (36) uit Heeze.