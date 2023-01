LIVE | Helmond Sport knokt zich razendsnel terug van achterstand tegen Jong AZ

PSV is ontevreden over de voortgang bij Ki-Jana Hoever en laat hem weer vertrekken naar Engeland

PSV neemt afscheid van Ki-Jana Hoever. De rechtsback komt te weinig in het stuk voor in Eindhoven en daarom wordt de huurovereenkomst tussen PSV en Wolverhampton Wanderers beëindigd. Al vanaf het begin van dit seizoen was sprake van een moeizame situatie voor Hoever, omdat hij in oefenwedstrijden niet overtuigde.

18:39