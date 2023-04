LIVE | PSV heeft voor rust weinig te duchten van Ajax, Luuk de Jong maakt het verschil

Meivakan­tie vlotjes van start op Eindhoven Airport: ‘Je wil geen herhaling van vorig jaar’

EINDHOVEN - Vorig jaar had Steffie Hoefnagels uit Tilburg vette pech en sloot ze achteraan in de lange rij, buiten voor de terminal van Eindhoven Airport. Wachttijd: tweeënhalf uur. ,,Maar nu is het goed te doen. Ik had het erger verwacht.”