LIVE | PSV in nagenoeg vol Philips Stadion tegen AC Milan: laatste test voor herstart eredivisie

UPDATE Willem­straat Eindhoven drie weken dicht voor auto’s en bussen bij start werk aan gevel van De Regent

EINDHOVEN – Drie weken lang is er geen autoverkeer mogelijk door de Willemstraat in Eindhoven. Vanaf maandag 9 januari is de straat in beide richtingen dicht ter hoogte van woontoren De Regent, voor de voorbereidingen van het vervangen van het metselwerk daar.

29 december