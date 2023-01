LIVE | PSV komt terug in de wedstrijd tegen tiental Fortuna Sittard, Simons kopt raak

Clubhuis honden­school en Kringgroep Waalre volledig verwoest door brand

WAALRE - Het houten clubhuis van hondenschool Quna en van de politiehondentrainers van Kringgroep Waalre aan de Achtereindsestraat is in de nacht van vrijdag op zaterdag compleet uitgebrand. De brandweer is vanaf een kwartier voor middernacht zeker anderhalf uur aan het blussen geweest.

14 januari