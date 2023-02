LIVE | PSV laat FC Utrecht direct weer terugkomen in het duel: Van de Streek scoort de gelijkmaker

Tweede histori­sche prestatie in een jaar tijd voor Bruheze: ‘We hebben het laat gemaakt’

De ontlading was enorm bij Bruheze afgelopen weekend. Na minutenlang wachten op de uitslag bij de concurrent, barstte het feest los. De ploeg uit Helmond schreef clubhistorie door voor het eerste een periodetitel in de derde klasse te pakken. ,,Niemand had het verwacht.”