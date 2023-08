LIVE | PSV start met Lang en Dest tegen Rangers FC, Schouten begint op de bank

Met video Dertig koeien breken ’s nachts los en zetten Eindhoven­se woonwijk op stelten: ‘En nu zit alles onder de poep’

EINDHOVEN - Bewoners van een aantal straten in het Eindhovense stadsdeel Stratum moesten zich afgelopen nacht eens goed in de ogen wrijven. Niet één, niet twee maar een stuk of dertig koeien braken daar in het holst van de nacht los en loeiden de buurt bij elkaar. Zelfs het verkeer op de Eindhovense rondweg schrikte de dieren niet af.