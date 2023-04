LIVE | Tweede paasdag boordevol amateurvoetbal in de regio

Opgedoken notitie­boek­je biedt inkijkje in het hoofd van Gerard Philips: ‘Het enige dat we nog hebben’

EINDHOVEN – Zonder Gerard geen Philips. Daar is Sergio Derks van Philips Erfgoed heel stellig over. Precies daarom is hij er zo trots op dat een notitieboekje van de grondlegger van het bedrijf onderdeel is van de tentoonstelling Gerard, die sinds deze week in het tienjarige Philips Museum is te zien.