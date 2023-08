LIVE | Veerman en De Jong met eerste kansen voor PSV in beslissend thuisduel met Rangers

Eén appje schopte de zomer van Lisa Post volledig in de war, nu is de Eindhoven­se hockeyster Europees kampioen

Een bizar seizoen eindigde voor Lisa Post met een gouden medaille om haar nek. De hockeyster uit Eindhoven werd voor het eerst Europees kampioen met Oranje, terwijl ze in eerste instantie was afgevallen voor het EK in Mönchengladbach.