Lou Ottens, Philips-uitvinder cassettebandje, overleden: ‘We waren als kleine jongens die leuk aan het spelen waren’

57 jaar geleden vindt Lou Ottens, lange tijd woonachtig in de bossen bij Knegsel, het cassettebandje uit. Als directeur van Philips Audio presenteert hij in 1963 de opvolger van de bandrecorder. Die logge, losse geluidsspoelen die op dat moment in gebruik zijn, is de geboren Groninger een doorn in het oog. ,,Machtig onhandige dingen, verschrikkelijk om te bedienen. Ik snap nog niet dat die spoelenrecorder ooit een massaproduct is geweest”, liet hij eens optekenen door het Eindhovens Dagblad. Nee, voortaan zit de kwetsbare tape veilig in een handzaam solide plastic jasje: het cassettebandje.