‘Louche uitzendbureaus ronselen Oekraïense vluchtelingen in Oost-Brabant’

Jort Kelder presen­teert radioshow vanaf terrein TU/e in Eindhoven

EINDHOVEN - Jort Kelder presenteert zaterdag zijn radioprogramma Dr. Kelder & Co live vanaf het terrein van de Technische Universiteit in Eindhoven. De uitzending van een uur zal gaan over de energietransitie. Daarbij wordt ook ingegaan op ‘de energietentakels van Poetin’.

20 april