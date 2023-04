Machines kopen op afstand wordt big business: online veilinghuis uit Leende verkocht aan Europese speler

Raadsvra­gen over sloop van oorlogsbun­ker in Veldhoven

VELDHOVEN - De GBV heeft raadsvragen gesteld over de sloop van een bunker uit de Tweede Wereldoorlog, die moest plaatsmaken voor uitbreiding van industrieterrein Habraken. De lokale fractie wil weten in hoeverre B en W hebben onderzocht of behoud van de bunker mogelijk was.