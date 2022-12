Mag de toren van de Maranathakerk in Eindhoven worden gesloopt? Advies in januari verwacht

Beloofde verklaring TU Eindhoven laat op zich wachten, bezetting door klimaatac­ti­vis­ten duurt voort

EINDHOVEN - Omdat een aangekondigde verklaring van het bestuur van de Technische Universiteit in Eindhoven woensdag niet is gekomen, duurt de bezetting van twee ruimtes in het hoofdgebouw voort. Voor de derde nacht op rij sliep een handjevol klimaatactivisten in de bestuurskamer van de universiteit.

8 december