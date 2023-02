Man (24) uit Zwijndrecht en man (34) uit Landgraaf opgepakt voor racistische leuzen op stadhuis van Eindhoven

Twee mannen (24 en 34 jaar) zijn opgepakt voor het projecteren van racistische leuzen op de Erasmusbrug in Rotterdam tijdens de nieuwjaarsnacht. De jongste uit Zwijndrecht zou ook te maken hebben met een projectie op het stadhuis in Alkmaar, de oudste uit Landgraaf met extreme teksten op het stadhuis in Eindhoven.

Op de Rotterdamse brug in de eerste minuten van het nieuwe jaar onder meer ‘White Lives Matter’ en ‘Vrolijk blank 2023' geprojecteerd, maar ook een verwijzing naar een antisemitische site en de ‘Fourteen words’, een korte tekst die in neonazistische kringen een belangrijke status heeft en betekent: ‘We moeten het bestaan van ons volk en een toekomst voor blanke kinderen verzekeren’.

‘Teksten zijn strafbaar want discriminatie’

De actie riep direct grote verontwaardiging op. Het Openbaar Ministerie stelde na enkele dagen dat de teksten strafbaar zijn. ,,De vrijheid van meningsuiting is een van de fundamentele rechten in de Nederlandse wet. Je mag dus zeggen en vinden wat je wilt”, stelt het OM. ,,Maar aan die vrijheid van meningsuiting zijn grenzen gesteld. Een van die grenzen is dat uitingen nooit mogen aanzetten tot discriminatie of een andere bevolkingsgroep mogen beledigen.”

De actie werd vooraf al aangekondigd op een Telegram-kanaal van een groep die zich White Lives Matter Nederland noemt, door een man uit Limburg. Later liet deze persoon zich, onder meer in een podcast, uit over de actie. Maar een aanhouding bleef uit. In Opsporing Verzocht riep de politie vervolgens de hulp in van het publiek.

Tijdens carnaval racistische leuzen in Eindhoven

De actie in Eindhoven vond tijdens carnaval plaats: gemaskerde mannen projecteerden daar racistische leuzen geprojecteerd op het stadhuis. Dat was te zien in een video uit een Telegram-kanaal van de extreemrechtse groep. In de leuzen op het stadhuis stond onder meer ‘Houd Lampegat blank’ en werd opgeroepen de ‘toekomst voor blanke kinderen veilig te stellen’. Ook plakten de extremisten stickers van WLN op lantaarnpalen.

In Alkmaar verscheen op een gebouw de tekst ‘Blanke Nederlandse boeren zijn de besten ter wereld. Laat hen niet ten onder gaan door de onteigening!’

Eerder waren er ook extreemrechtse teksten op een energiecentrale van Vattenfall, op het Anne Frank Huis in Amsterdam en op het UWV-gebouw in Venlo.

Volledig scherm Op de Erasmusbrug werden racistische leuzen geprojecteerd, zoals 'Vrolijk blank 2023'. © Getuige