Man (32) stak Belg op Woenselse Markt in Eindhoven niet dood ‘uit pure angst’: 8 jaar cel en tbs

Eindhoven­se raad trapt op de rem bij haastige wethouder, inkoop Wmo-zorg moet zorgvuldi­ger

1 mei EINDHOVEN - Een overhaast proces waarbij zorgaanbieders onvoldoende zijn geïnformeerd over de randvoorwaarden en kleine partijen buiten de boot dreigen te vallen. De Eindhovense wethouder Renate Richters (zorg) werd donderdagavond teruggefloten over de wijze waarop de aanbesteding voor de Wmo-zorg in gang is gezet.