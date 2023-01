Man (37) twee weken na gewapende overval op Kruidvat in Eindhoven aangehouden

Peer realiseer­de technieklo­kaal voor zijn leerlingen

VELDHOVEN - In december 2021 schreven we over Peer Neggers die zich inzette om een eigen technieklokaal te realiseren voor zijn leerlingen op de Veldhovense Prins Willem Alexanderschool (PWA). Inmiddels is het lokaal een feit. Neggers en enkele leerlingen (die alleen met voornaam mogen worden genoemd) vertellen hoe het in het lokaal is vergaan.

