Man (43) in gezicht gestoken op Eindhoven Centraal, politie zoekt gevluchte verdachte

Dromen over de toekomst van morgen in het Evoluon

EINDHOVEN - Dromen over de toekomst. Zo’n 250 kinderen en hun ouders leefden zich er op uit bij de tentoonstelling RetroFuture in het Evoluon. Schrijfster Stine Jensen presenteerde er tegelijkertijd ook haar nieuwe kinderboek ‘Alles is dromen, dromen is alles’ dat gebaseerd is op deze expositie over de toekomst van het verleden.