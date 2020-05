Man (44) en vrouw (35) uit Eindhoven opgepakt voor beramen moord

Klokkenlui­der vliegbasis Eindhoven ontdekt verboden gesnuffel in medisch dossier

10:56 EINDHOVEN/HEESWIJK-DINTHER - Het medisch dossier van klokkenluider Victor van Wulfen van vliegbasis Eindhoven is niet alleen vervalst maar er is ook illegaal in rondgesnuffeld. Dat heeft de voormalig piloot ontdekt in gegevens die hij heeft opgevraagd.