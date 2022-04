Man (55) opgepakt in Eindhoven die nog 1,5 jaar de cel in moet

Wat voor meubels maakten ze bij Verhoeven in Waalre? Bedrijf vierde 12,5-ja­rig bestaan in 1958

EINDHOVEN - Welke meubels maakte meubelfabriek Verhoeven uit Waalre? Op deze foto uit oktober 1958 wordt in ieder geval het 12,5-jarige jubileum van de fabriek gevierd. Wie heeft er nog gewerkt of kocht er meubels? We komen graag met lezers in contact. Alle herinneringen en anekdotes zijn welkom. Laat het weten via d.hoekstra@ed.nl. Kijk ook op ed.nl/oudedoos voor meer foto’s.

