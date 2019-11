Man aangehouden na grote politieactie op station Eindhoven: ‘Iedereen in de coupé moest zijn handen omhoog doen’

Het verzoek om de man op te pakken kwam volgens een politiewoordvoerder van een andere politie-eenheid uit het land. Het gaat om een onderzoek dat al langere tijd liep, waar de woordvoerder van Oost-Brabant weinig over kwijt wil. Wel laat hij weten dat de gearresteerde man hoogstwaarschijnlijk de man is naar wie werd uitgekeken.

Reizigers in de tunnel zagen ongeveer drie kwartier na de start van de actie hoe een aangehouden man werd weggevoerd. Het ging om een man van rond de 35 jaar met een Action-tas. De tas is in beslag genomen. In de trein werd daarna nog gezocht naar mogelijke voorwerpen die de man had meegenomen. Dat onderzoek neemt volgens de politie nog even in beslag.

Handen omhoog

De man werd opgepakt door zwaarbewapende agenten van het Rapid Response Team. Dat is speciaal getraind voor acties in smalle ruimtes als treinen.

Met onder meer honden doorzochten ze even daarvoor de trein die kwam uit Den Haag, Rotterdam, Breda en Tilburg. Alle reizigers daarin moesten hun handen omhoog houden, terwijl de bewapende agenten iedereen streng aankeken, zeggen reizigers Mike Alberts en Ebbo Hartsuijker, die zelf ook in de trein zaten. ,,Er werd eerst omgeroepen dat niemand de trein uit mocht en een minuut of tien later kwamen opeens die agenten de coupé in. Ze keken iedereen aan en liepen door.‘’

Fouilleren

Uiteindelijk mochten alle reizigers de trein verlaten door één openstaande deur. Sommigen werden gefouilleerd door gemaskerde agenten. ,,We moesten met onze handen omhoog door een soort fuik lopen van zwaar bewapende politiemensen, zoals in Amerikaanse films”, vertelt Eindhovenaar Chris Slaats die het allemaal ‘wel grappig’ vond. ,,Er was ook geen paniek of niks. De actie was goed georganiseerd, alle mensen werd netjes weggehouden van geweld.”

De trein werd eerst ‘geparkeerd’ bij het PSV-stadion, daarna reed hij door naar het station, spoor 1. De reizigers haalden hun informatie vooral van internet, zoals deze site. Van officiële zijde hoorden ze alleen dat ze op last van de politie niet verder konden.

Gemaskerde politiemensen

Een Eindhovense reizigster vond het ‘niet eng’. ,,Er was gelukkig plek genoeg om te gaan zitten, iedereen liep rustig de trein uit. Al is het natuurlijk niet leuk, die gemaskerde politiemensen, maar het belangrijkste is dat het goed is gegaan. Daar moet de rest even voor wijken.”

Helmonder Fons Lustenhouwer bleef er ook vrij rustig onder. ,,We moesten even wachten, maar de tijd ging snel. Wel apart was dat we met de handen omhoog eruit moesten.”

Pas later hoorden de reizigers dat de politie op zoek was naar één specifiek persoon.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Politie rond een man die wordt gearresteerd op station Eindhoven. © Bert Jansen / Sem van Rijssel

Drukte

De actie begon iets na 18.00 uur. Direct werden alle treinen op het station stilgezet. Er was geen sprake van paniek, maar wel enige chaos onder de reizigers. Zij moesten wachten in de stationshallen of in de passage onder de perrons. Het was door lichtfestival Glow extra druk op en buiten het station.

Veel reizigers moesten tot na 19.30 uur of later wachten. Een Haagse stond er met haar neus bovenop toen de zwaarbewapende politiemensen de trap namen naar spoor 1. ,,Dat was wel spannend. Maar nu is het minder leuk, want ik kan nog steeds niet naar huis.” Ook een forens uit Roermond stond al een tijdje te wachten. Een vrouw die naar beneden kwam, uit de trein, meldde wat er gebeurd was. ,,Als je weet wat er gebeurd is, is het minder erg.”

Volledig scherm Beeld vanuit de trein, waar zwaarbewapende agenten zijn binnengekomen. © ED

Volledig scherm De arrestatie van de man met de Action-tas op station Eindhoven. © Marvin Smulders

Volledig scherm Reizigers worden in de passage tegengehouden door de politie. © Bert Jansen

Volledig scherm Een agent met een politiehond op station Eindhoven. © Marvin Smulders