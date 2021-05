Man loopt brandend over straat in Eindhoven, valt voor flatgebouw neer

Gamecen­trum Mysteria kan nog steeds niet in kerk Ploegstraat Eindhoven; rechter geeft gemeente huiswerk mee, buurt blijft tegen

28 mei EINDHOVEN - Huiswerk voor de gemeente Eindhoven, dat is de uitspraak van de rechter over het gamecentrum Mysteria dat in de Heilig Hartkerk in de Ploegstraat moet komen. Maar of het een kleinigheid is die snel is geregeld - twee fietsparkeerplaatsen meer - of een serieuze kwestie die tot afstel van de plannen voor spellenhal kan leiden, daarover zijn de partijen het niet eens.