Man met openstaande celstraf van 12 jaar opgepakt in Eindhoven

met video Op vuurwapen gelijkend voorwerp ontdekt bij Eindhoven Airport: terminal tijdelijk afgesloten

EINDHOVEN - Bij de securitycheck op Eindhoven Airport is een op een vuurwapen gelijkend voorwerp gevonden. Vanwege de situatie is de terminal tijdelijk afgesloten, waardoor veel passagiers moeten wachten. Reizigers klagen over gebrekkige communicatie.

14:47