Man neergeschoten ‘na bezoek bij moeder’ in Eindhoven: ‘Ik hoorde twee harde knallen, bam, bam!’

EINDHOVEN - In Eindhoven is vrijdag op klaarlichte dag iemand neergeschoten. Het slachtoffer, dat werd geraakt op de Beukenlaan bij Strijp-S, is op straat gereanimeerd en vervolgens in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hij is er ernstig aan toe. Buurtbewoners weten om wie het gaat en zeggen dat hij op bezoek was bij zijn moeder.